Zeman: “Insigne ha superato il momento nero, tutto il Napoli è cambiato”

Napoli Insigne | Zdenek Zeman, allenatore ex Napoli e Pescara (dove ha lavorato con Insigne e Immobile), è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Insigne è un giocatore importante che ha dimostrato e sta dimostrando. Sono contento che dopo questo periodo nero abbia ritrovato la sua forza e stia facendo bene. Ho visto un Insigne diverso ma non solo lui, tutto il Napoli è diverso. Anche Demme, da quando è arrivato, ha dato ordine alla squadra. Insigne quando sta bene può fare la differenza. Se lui è contento ed è felice rende molto di più. Sono contento che sia uscito da questo periodo poco felice”.

Da Insigne a Immobile: il parere di Zeman

“Ho visto il derby tra Roma e Lazio. Ieri la Lazio non c’era in campo. Fino ad ora mi è piaciuta, ha fatto bene. Immobile? Ciro fa sempre gol, in tutte le squadre in cui gioca. Sicuramente 23 gol in questo punto della stagione sono importanti. Se ne fa altri dieci è a posto. Il Napoli ha lottato per lo scudetto per due anni di fila, poi sono successe delle cose per motivazioni esterne al campo. Ora spero che la squadra ritrovi la felicità e finisca il campionato serenamente”.

