Zeman: “Non riesco ancora a capire la crisi del Napoli”

L’allenatore Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi in un’intervista a TuttoSalernitana.

Non sono d’accordo sul VAR, anche perché gli errori non diminuiscono. Fin quando si sbaglia con l’occhio umano ci può stare, ma quando lo si fa con la tecnologia i dubbi aumentano. Il calcio italiano non entusiasma ma non sta messo male come si dice. La Lazio, ad esempio, è una squadra che gioca un gran bel calcio. Non capisco le difficoltà del Napoli, sarà successo qualcosa negli spogliatoi altrimenti non si capisce come una squadra per anni seconda, trovi queste difficoltà. La Juve è di un’altra categoria ma la Lazio se non cala, come sempre, nella seconda parte di stagione può giocare per le primissime posizioni.