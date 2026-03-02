lunedì, 2 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDO"Zendaya e Tom Holland si sono sposati", la rivelazione dello stylist Law...
“zendaya-e-tom-holland-si-sono-sposati”,-la-rivelazione-dello-stylist-law-roach
“Zendaya e Tom Holland si sono sposati”, la rivelazione dello stylist Law Roach
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Zendaya e Tom Holland si sono sposati”, la rivelazione dello stylist Law Roach

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – “Il matrimonio c’è già stato”. Con queste parole, dichiarate sul red carpet degli Actor Award, lo storico stylist di Zendaya, Law Roach, ha confermato le nozze tra i due attori. “Ve le siete perse”, ha aggiunto sorridendo ai microfoni di ‘Access Hollywood’. Una versione che Roach ha ribadito anche a ‘People’: “È tutto verissimo”. 

Tom Holland e Zendaya si sono conosciuti dieci anni fa sul set di ‘Spider-Man: Homecoming’. Da giorni si rincorrono indiscrezioni sulla celebrazione delle nozze, complice la proposta arrivata mesi fa e, soprattutto, un recente avvistamento della cantante per le strade di Beverly Hills con un anello d’oro all’anulare sinistro che molti hanno interpretato come una fede nuziale. E, adesso, quelle indiscrezioni hanno trovato conferma. 

Previous article
Sanremo, Pausini a Conti: “Ora per me sei un uomo importante come Baudo”
Next article
PhotoVogue Festival 2026 racconta come le donne si raccontano

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Pausini a Conti: “Ora per me sei un uomo importante come Baudo”

(Adnkronos) - "Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Attacco Iran, la guerra si allarga. Abbattuto caccia Usa in Kuwait. Israele colpisce il Libano: “Non esclusa invasione di terra”

(Adnkronos) - Si allarga la crisi in Medio Oriente. Mentre continuano gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran, con nuovi raid contro Teheran...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%

(Adnkronos) - Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le date

(Adnkronos) - Treni, aerei e trasporto pubblico: a marzo 2026 c'è più di una data da segnare sul calendario per ricordare in quali giorni...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.