Zenga: “Vedo che per il Milan si parla di Rangnick… perché non pensa a Gasperini?”

​“Ho visto quarantacinquemila persone che hanno incitato la squadra per novanta minuti. La Dea, Verona e Lazio giocano un calcio di grande spessore insieme al Parma. Speriamo che a Valencia riesca a fare la partita che vuole Gasperini”. Intervistato ai microfono di TMW, Walter Zenga, storico ex portiere dell’Inter che negli ultimi anni ha intrapreso la carriera da allenatore, parla della grande stagione in Champions League dell’Atalanta e non dimentica di affrontare l’argomento Milan. Il… continua a leggere sul sito di riferimento