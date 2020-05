Zenit, Carminati: “Programma di lavoro graduale per non danneggiare muscoli e articolazioni. Azmoun? Grande professionista”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ivan Carminati, preparatore atletico dello Zenit San Pietroburgo

“Da stamattina abbiamo iniziato con gli allenamenti individuali. Siamo di fronte a un problema grosso e nuovo, perché non è mai successo di avere dei break così lunghi. Nelle pause estive il giocatore è comunque in movimento, magari qualcuno nuota, altri giocano a tennis, mentre ora i più fortunati al massimo avranno fatto il Tapis Roulant o dello spinning a casa.

Adesso ci vuole un lavoro di qualità e quantità, ma soprattutto di buon senso perché bisogna proporre dei programmi molto graduali, altrimenti puoi creare dei problemi a muscoli, tendini e articolazioni.

La proposta delle cinque sostituzioni? Super positiva. Bisogna pensare alla gradualità del lavoro, il problema principale sarà legato alla corsa. Bisognerà dosare i carichi, e si dovrà correre tanto, ma gradualmente.

Azmoun? È un bravo ragazzo, grande professionista e grande calciatore . Ci ha dato una grande mano da quando è arrivato l’anno scorso a gennaio, abbiamo vinto il campionato anche grazie a lui. Ora il campionato è stato sospeso ma siamo ancora primi e l’iraniano sta dando un grande contributo.

Il proprietario non vuole vederlo? Non lo so, in questo momento è nostro e ci lavoro, il resto non è di mia competenza.

Azmoun è un attaccante che cerca gli spazi, è molto astuto, partecipa alla manovra e ha un ottimo stacco di testa. Riesce sempre a fare la differenza sulle vaganti ed è questa probabilmente la sua caratteristica migliore.

Ho lavorato molti anni all’estero e dovunque sono stato tanti calciatori mi hanno chiesto del nostro paese. Solitamente ne sono affascinati sia per la bellezza delle nostre città che per il livello del campionato“.

