zes,-unimpresa:-credito-imposta-risibile,-accordi-per-il-sud-erano-altri

“Dopo l’introduzione dell’autoregolamentazione, sul tavolo è stato messo qualcosa di peggio e più concreto per le imprese meridionali. L’ Agenzia delle Entrate ha comunicato un credito d’imposta risibile, e di natura diversa rispetto all’accordo e alle promesse sulla ZES”.

“A questo punto il Presidente del Consiglio Meloni e il Governo nel suo complesso devono essere decisamente chiari. È questo un Esecutivo contro il Sud? Lo si vuole sopprimere del tutto?”. Lo dichiara Giancarlo Greco, presidente di Unimpresa Sanità.

“A fronte delle mirabolanti promesse e degli accordi scritti sulla sabbia in materia di ZES – il presidente Greco prosegue – L’ Agenzia delle Entrate ha svelato il suo bluff. Non dal 40% al 60% di credito d’imposta per gli investimenti delle imprese del Sud, ma se va bene non più del 17% con punte dell’8% per le grandi imprese della Calabria. Una vera e propria bufala. Non per slogan o Tik Tok, ma per mancanza di soldi veri”.

“Siamo ormai all’ultimo bivio – avverte il presidente di Unimpresa Sanità. Se questo Governo è dalla parte del Sud, come dice di essere, deve mettere immediatamente i soldi per coprire la ZES, come ha promesso e vantato. Dopo la prefigurazione dell’autonomia differenziata, il credito d’imposta farlocco per il Sud è un chiaro segno di ostilità verso il Mezzogiorno. In caso contrario, come ci auguriamo, si diano subito segnali concreti”.

Ciro Di Pietro

