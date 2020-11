Zidane “Conosciamo l’importanza della gara contro l’inter”

MILANO (ITALPRESS) – E’ un Real Madrid in difficoltà quello che domani sera si presenterà a San Siro, senza molti giocatori e in piena involuzione. In campionato è quarto a sei punti dalla Real Sociedad capolista, in Champions proprio il successo contro l’Inter ha regalato aria fresca a un ambiente schiacciato dalla pressione costante di chi è chiamato a vincere sempre. Zidane non ha portato a Milano nè Sergio Ramos, nè Benzema, che si vanno ad aggiungere agli infortunati Valverde e Odriozola, oltre a Militao e Jovic, positivi al Covid-19. Ha recuperato in extremis Casemiro, che però dovrebbe partire dalla panchina: “Siamo preparati,

