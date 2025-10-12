domenica, 12 Ottobre , 25

Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco

(Adnkronos) - Una Citroen C4 con a bordo...

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

(Adnkronos) - "Sono lì con voi in spirito,...

Paola Caruso, il dramma del figlio: “Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato”

(Adnkronos) - Paola Caruso ospite oggi a Verissimo...

Aumentano i decessi tra adolescenti e giovani adulti, “una crisi emergente”: lo studio

(Adnkronos) - Nonostante la crescita e l'invecchiamento della...
zidane:-“juve-nel-cuore-ma-voglio-allenare-la-francia”
Zidane: “Juve nel cuore ma voglio allenare la Francia”

Zidane: “Juve nel cuore ma voglio allenare la Francia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOZidane: "Juve nel cuore ma voglio allenare la Francia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
No alla Juve, salvo sorprese. L’obiettivo di Zinedine Zidane è un’altra panchina. “Sicuramente tornerò ad allenare. La Juve? Non lo so, non è successo, ho fatto anche delle altre scelte. Ce l’ho sempre nel cuore, mi ha dato tanto quando sono arrivato”, dice l’allenatore francese ospite del Festival dello Sport di Trento. “Poi per il futuro non lo so. Quello che voglio fare in futuro è di poter allenare la Nazionale francese, anche se non parlo di ora. Lo vorrei fare un giorno, vediamo…”, aggiunge. 

Zidane da calciatore si è consacrato con la maglia della Juve. Ora, in maglia bianconera, il giocatore può talentuoso è Kenan Yildiz. “Yildiz mi piace, è bravo, fa gol, ha qualità. Deve crescere ancora e strutturarsi. La Juventus sta facendo bene con Tudor, pian piano stanno migliorando. Sono contento per lui e per la Juve”, dice il francese. 

“Nel calcio di adesso mi entusiasma Lamine Yamal, che l’anno scorso ha fatto una partita pazzesca contro l’Inter -aggiunge Zidane-. Nessuno riusciva a fermarlo, faceva di tutto e giocava da solo contro una squadra bravissima a difendersi. Faceva impressione, poi mi piacciono Vitinha e Joao Neves del Psg: non perdono mai la palla”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.