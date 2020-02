Zielinski a Sky: “Potevamo fare di più. Abbiamo commesso un solo errore. Al ritorno ci proveremo”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski ha servito l’assist vincente per il gol messo a segno da Mertens in Napoli Barcellona. Ma soprattutto è parso uno dei migliori in campo soprattutto in occasione della prima frazione di gioco. Una prestazione importante, quindi, quella del polacco che, fermatosi ai microfoni di Sky Sport, crede ancora nel match di ritorno. Parole di fiducia che fanno seguito a quelle pronunciate dal compagno Insigne subito dopo il match. Di seguito quanto evidenziato dal CalcioNapoli1926.it

Le parole di Zielinski

“Si poteva vincere e fare qualcosa di più. Abbiamo fatto una buonissima partita. Possiamo ancora giocarcela e lì proveremo a fare la nostra partita e passare il turno. Eravamo messi bene in difesa e compatti. Peccato, un solo errore ma loro sono campioni e non puoi regalargli nulla. Non è ancora finita. Dovremo rischiare qualcosa in più. Loro attaccano sempre e qualcosina ci sarà. Anche oggi abbiamo creato qualcosa e sono fiducioso. Abbiamo una rosa importante”.

