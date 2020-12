Piotr Zielinski, mattatore di serata, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara di Napoli-Real Sociedad. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Il nostro obiettivo principale era superare questo turno e ci siamo riusciti. Non era facile giocare contro la Real Sociedad, hanno una squadra di grande qualità ma siamo stati bravi. Sono convinto che alla fine siano passate le due più forti del girone. Gattuso arrabbiato dopo il pari? Non penso, abbiamo vinto il girone”. Esultanza speciale per Piotr, la moglie è in dolce attesa. Questo è il commento del polacco: “Felice di esultare per mia moglie. Il prossimo anno ci sarà un altro Zielinski con noi”. La chiosa è sull’obiettivo del caciatore in termini di gol: “Quest’anno voglio farne 10, ne mancano altri 8”.

Un gol splendido per Piotr

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Zielinski alza l’asticella: “Quest’anno voglio segnare almeno dieci gol!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento