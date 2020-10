Zielinski ed Elmas ancora positivi al coronavirus: poche possibilità di recuperarli contro l’Atalanta

Novità arrivano sulle condizioni di Zielinski ed Elmas, i due azzurri contagiati dal coronavirus. Stando a quanto riferisce Il Mattino, entrambi restano positivi: questo dicono i risultati dell’ultimo tampone effettuato. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo test, ma ovviamente sono ridotte all’osso le possibilità di vederli in gruppo in occasione di Napoli-Atalanta, in programma il prossimo sabato. Pare che lo stato generale di salute dei due sia piuttosto buono, sebbene a inizio settimana scorsa Zielinski abbia accusato qualche problema fisico. Entrambi sono da ritenere asintomatici, ma per tornare ad allenarsi con la squadra serviranno due tampini negativi a distanza di 48 ore. Ciò non dà il tempo per recuperarli in occasione della ripresa del campionato.

