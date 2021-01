Zielinski: “Vincere era la cosa più importante. Voci fuori dal campo? Noi siamo con Gattuso”

Il Napoli batte lo Spezia per 4-2 al Diego Armando Maradona e vola in semifinale di Coppa Italia. Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la gara.

Zielinski: “Continuiamo così”

Ecco quanto dichiarato da Piotr Zielinski ai microfoni di Rai Sport:

“Abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Nel secondo tempo dovevamo gestire meglio la partita. Abbiamo lasciato troppo il pallino del gioco allo Spezia. Voci fuori dal campo? Lo sappiamo che ci sono, ma noi siamo vicini al mister. Oggi era fondamentale vincere, nel primo tempo abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare in questo modo”.

