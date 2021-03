Paolo Ziliani, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo Twitter, commentando il pareggio subito in extremis dal Napoli contro il Sassuolo e la direzione arbitrale del match di Marini e Mazzoleni al VAR.

CLICCA QUI PER LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI DE ZERBI

Ziliani su Sassuolo-Napoli e direzione di gara

“Rivisto solo ora (dieci minuti dopo come nella migliore tradizione sia Sky che DAZN), il rigore su Politano commesso subito dopo il 2-2 era grande come una casa. Naturalmente, VAR muto. Caro Trentalange, domani ci metta la faccia lei e spieghi Sassuolo-Napoli e Juve-Spezia, grazie. Un gioiello di gol annullato in modo barbaro, un rigore netto subito rimosso ma alla fine (minuto 88) Marini e Mazzoleni hanno dovuto arrendersi: rigore per il Napoli, Insigne passa all’incasso e ritira la refurtiva rubata. Imperdonabile ingenuità finale del Napoli, giusto rigore per il Sassuolo e 3-3 all’ultimo tuffo. Resta il disgusto per direzione in campo e in sala VAR. Inaccettabile”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Ziliani: “Imperdonabile ingenuità del Napoli nel finale, resta il disgusto per direzione di gara e sala VAR” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento