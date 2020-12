Ziliani incredulo: “Classifica falsata, e c’è ancora chi viene trattato come un maestro…”

“Dicono che Juventus e Roma siano terze ex aequo a quota 24. Vero. Ma la Roma dovrebbe averne 25. E la Juventus 21 (con una gara da recuperare: col Napoli). Ballano 4 punti. Tra chi viene chiamato Maestro e un allenatore trattato come fosse lo scemo del villaggio”. Lo scrive il giornalista Paolo Ziliani attraverso il suo profilo Twitter.

Le parole di Ziliani su Twitter

Il collega non può non rilevare che la classifica, al momento, risulta falsata da un giudizio che non è ancora definitivo. Il Napoli spera di recuperare il punto perso a tavolino e spera inoltre che la partita contro la Juventus possa essere recuperata. Dopotutto gli azzurri hanno obbedito a un ordine imposto dalla autorità pubblica, così come si conviene in una società fatta di leggi. Il protocollo non può superare la vincolatività di un accordo tra privati (il protocollo, appunto). Seguiranno aggiornamenti in tal senso.

