Ziliani punge: “Ronaldo ti disse ‘taci perché sei basso’, oggi dimostri a tutti che sei un gigante” – FOTO

Chapeau a #Florenzi. CR7 gli aveva intimato di stare zitto, essendo troppo basso di statura per parlare, io invece gli chiedo di farlo ancora. Perchè la statura vera è la sua. Lo scrive su Twitter il collega Paolo Ziliani. Il giornalista riprende un bel messaggio recentemente pubblicato dal terzino di PSG e Nazionale, Alessandro Florenzi.

Le sue parole non possono non toccar le corde più profonde di tutti gli appassionati di calcio, al di là dei colori: “Quattro anni fa in questo stadio ho pensato che non avrei mai più calcato un campo di calcio. Stasera ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano della mia nazionale. La vita e il calcio sono una cosa MERAVIGLIOSA!”

