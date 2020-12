Il giornalista Paolo Ziliani scrive un messaggio alla Federcalcio e lo fa a caratteri cubitali attraverso il suo profilo Twitter: “Cara Figc, pare che Ronaldo, partito per Dubai per le vacanze, quando tornerà in Italia non si sottoporrà a quarantena. Perché? Per lui le disposizioni non valgono? Puoi per favore occupartene?”

Ziliani “contro” Ronaldo

Il giornalista ritiene che il fenomeno portoghese della Juventus goda di un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri tesserati del campionato italiano. Difficile al momento dire se il collega abbia ragione o meno, se fosse così la faccenda sarebbe veramente grave.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Ziliani scrive alla FIGC e chiede chiarimenti per una presunta scorrettezza di Ronaldo: la situazione appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento