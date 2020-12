Ziliani shock: “Napoli poco rispettato? Gattuso doveva dire che gli arbitri si comportano così solo verso i club antipatici ad AIA e FIGC” – FOTO!

“Per una volta Gattuso ha sbagliato. Doveva dire che o gli arbitri fanno così con tutti, e allora va bene, oppure lo fanno coi club antipatici ad AJA e FJGC e mai con quelli coi santi in paradiso, con i giocatori che spesso vanno testa-testa con gli arbitri, e questa è parzialità”. Lo scrive attraverso il suo profilo twitter il giornalista Paolo Ziliani.

L’affondo di Ziliani sui social

Poi aggiunge un’altra frase sibillina: “Gattuso sappia che nessuno, qui, ha mai mancato di rispetto agli arbitri AJA, nè ha mostrato atteggiamenti disdicevoli e soprattutto nessuno ha fiatato e solo il capitano si è rivolto al direttore di gara dandogli del lei e dicendo “mi consenta”. L’attacco di Ziliani alla Juventus è evidente non solo per la foto a corredo del suo intervento, ma anche per quella J inserita negli acronimi di AIA e FIGC.

