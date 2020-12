Ziliani shock su Everton-City: “Gente che ha un cuore invece di un bidone della spazzatura…”

Il giornalista Paolo Ziliani dice la sua in merito al rinvio di Everton-Manchester City e, ovviamente, esprime una considerazione in merito al parallelismo tra questo evento e la partita non disputata tra Juventus e Napoli lo scorso. Queste le opinioni del collega affidate a Twitter: “Siccome adesso spuntano i negazionisti del “Buon Rinvio” deciso in Inghilterra tra uomini di sport come Ancelotti e Guardiola, tra gente normale che ha un cuore dove altri hanno un bidone della spazzatura… perchè è importante che si sappia, e non per altro”.

Ziliani torna su Everton-Manchester City

Il giornalista ha condiviso il parere di una pagina Twitter “Il calcio inglese”, che – in merito all’argomento rinvio – pubblica queste parole volte a precisare un aspetto, forse sottovalutato dai media italiani: “Importante chiarire il punto dell’Everton: il club non è contrario o sul piede di guerra, ma ha semplicemente espresso rammarico per le tempistiche, visto che la squadra era pronta per il match e i tifosi stavano andando allo stadio. NON CONTESTA, esprime rammarico”.

