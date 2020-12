Ziliani shock sull’esame-farsa di Suarez: scoperta la “fede bianconera” di un soggetto che potrebbe aver inquinato le prove

Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di Finanza di Perugia al comando dell’indagine relativa all’esame-farsa di Luis Suarez, aveva spiegato sulle colonne di Fanpage.it ulteriori dettagli dell’attività investigativa: “Volevano evitare la stampa, tutti si sarebbero accorti che non sapeva parlare italiano”. Sulla Juventus invece, il colonnello aveva semplicemente dichiarato: “Ha richiesto l’esame, non ci sono evidenze particolari”. Intervenuto sull’argomento, il giornalista Paolo Ziliani ha parlato di “inquinamento dell’indagine”. Un’accusa molto grave. Queste le sue parole: “Per la cronaca: il ten. colonnello Selvaggio Sarri che Cantone indica (senza nominarlo ma chiarendo trattarsi di funzionario in procinto di trasferimento: Sarri, appunto) come il reo dell’inquinamento dell’indagine, parrebbe essere (sic) tifoso della Juventus”.

