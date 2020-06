Zinedine “Zizou” Zidane, una carriera al top con un finale horror

Smail Zidane, un pastore algerino, si reca a Marsiglia per cercare di migliorare la sua condizione economica. Nella città francese passa 9 anni come muratore, ma, stanco, decide di tornare in patria. Poco prima di imbarcarsi, però, il destino vuole che Smail incontri Malika, una ragazza marsigliese con origini algerine. I due si innamorano subito e, dalla loro unione, il 23 giugno del 1972 nasce Zinedine. Zinedine Zidane Il piccolo della famiglia cresce con la passione per il calcio e per Enzo… continua a leggere sul sito di riferimento