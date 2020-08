AGI – “Lunedì mattina sarò allo Spallanzani perché inizia la sperimentazione sull’uomo del vaccino”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo l’avvio in una struttura di Roma dei test sierologici sul personale scolastico regionale.

“La questione dei giovani è ‘la’ questione italiana. E’ dunque fondamentale la scuola. Oggi siamo qui di 20 agosto ad aprire la fase dei test per la scuola, perché bisogna essere coerenti e muoversi per tempo. Sono contento che nella nostra Regione iniziamo il 20 agosto in vista del 14 settembre” ha detto Zingaretti, a margine dell’avvio della campagna .

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Zingaretti, al via da lunedì i test del vaccino sull’uomo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento