Zingaretti: “Basta divisioni. C’è chi continua a picconare dal salotto di casa”

“Grazie ad Andrea Orlando che ha detto la verità” . Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “E anche se c’è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra, noi non arretriamo. Andiamo avanti insieme a elettori, militanti, amministratori e dirigenti grazie ai quali il Pd è più forte, un partito pluralista unito, unitario, casa dei riformisti italiani. Insostituibile pilastro di qualsiasi ipotesi alternativa alle destre”.

“Qualcuno aveva altri obiettivi e continua a picconare dal salotto di casa con i tweet, ma hanno fallito e continueremo a combattere con la nostra gente non per ‘parlar’”

