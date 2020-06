ROMA (ITALPRESS) – Riforma della giustizia, lotta all’evasione fiscale, semplificazione, battaglia alle rendite, investimenti pubblici e privati, aiuti alle imprese, all’Italia che produce, senza lasciare nessuno indietro. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha riunito in videoconferenza la prima direzione nazionale del partito dopo il lockdown.

“Il fatto che questa riunione si svolga, per la prima volta nella storia politica italiana, in rete dà l’idea dello sconvolgimento che stiamo vivendo. Fino alla scoperta di un vaccino la fase di convivenza con il virus si protrarrà, è inutile farsi illusioni”, ha affermato.

Finita la fase dell’emergenza sanitaria ora è il tempo della ricostruzione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Zingaretti “Fase nuova per il Governo, ma la coalizione non cambia” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento