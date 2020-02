ROMA (ITALPRESS) – “Il governo deve produrre dei decreti per la sicurezza urbana con interventi nelle periferie, finanziamento alle forze dell’ordine, repressione del crimine e la cancellazione dei decreti sicurezza di Salvini. Non so come mai ad oggi queste scelte non sono ancora state prese. Spero che il governo volti pagina in fretta su questo punto”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital.

“Si governa non per occupare poltrone o fare polemiche tutti i giorni, ma per fare le cose. Ognuno si prenda la sua responsabilità”, ha spiegato Zingaretti.

L’articolo Zingaretti “I decreti Sicurezza vanno cancellati” proviene da Notiziedi.

