Zingaretti: “OK alleanza Pd-M5s? Quando lo dicevo io bombardato da messaggi”

ROMA – “Ora tanti dicono ‘bene l’alleanza Pd-M5S’. Quando lo dicevo io mi ritrovavo 75 messaggi whatsapp dopo 12 minuti…Ora gli stessi dicono ‘ottimo’”. Così Nicola Zingaretti a Mezz’ora in più su Rai3.

ZINGARETTI: “CONTENTO DEL TESTIMONE PRESO DA LETTA, POTEVA ESSERCI DIASPORA”

“Sono molto contento che Letta abbia preso il testimone del PD in mano. Il mio era un atto di rottura, era un 50%. L’altro 50% era dato da chi prendeva il testimone, poteva esserci anche una diaspora e invece ha avuto coraggio e coerenza portando avanti una strategia di innovazione, come alternativa alle destre che rimangono potenti”.

ZINGARETTI: “DRAGHI STA LAVORANDO BENE IN SITUAZIONE ANOMALA”

“Draghi sta lavorando bene, sta affrontando una situazione anomala”.

ZINGARETTI: “RIAPRIRE SENZA AVER SCONFITTO IL COVID SAREBBE LA MORTE DELLE IMPRESE”

“Condivido le preoccupazioni di chi vuole riaprire ma farlo senza aver sconfitto il virus non solo non è la soluzione ma sarebbe la condanna a morte delle imprese. Chi nel mondo se ne è fregato del contagio uscirà piu tardi dalla crisi. La soluzione l’ha data Biden, soldi in tasca e vaccino nel braccio”.

ZINGARETTI: “CHI PROTESTA HA PAURA E VUOLE ESSERE ASCOLTATO”

“La responsabilità non è di chi protesta ma di chi cavalca questa protesta, nella parola ‘movimenti’ c’è un po’ di tutto. Chi protesta ha paura e vuole essere ascoltato, bisogna dargli le giuste risposte”.

ZINGARETTI: “CONTRADDIZIONE IN SALVINI NON NELLA PROTESTA PIAZZE”

“La contraddizione non è nelle piazze, ma in chi cavalca i problemi. Salvini ha appoggiato le politiche del governo Draghi”. “Salvini ha condiviso tutte le scelte del governo Draghi. La demagogia cavalca i problemi, la bella politica deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità”.

ZINGARETTI: “NEL LAZIO 27MILA VACCINI AL GIORNO MA POSSIAMO TRIPLICARE”

“Oggi il Lazio fa 27mila vaccini al giorno. Se ci fossero più dosi potremmo triplicare le somministrazioni”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Zingaretti: “OK alleanza Pd-M5s? Quando lo dicevo io bombardato da messaggi” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento