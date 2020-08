Zingaretti riapre il nodo (mai chiuso) del Mes

AGI – La politica riapre il dibattito, mai realmente chiuso, sul Mes. I timori per la curva dei contagi, in crescita in Italia, e le conseguenti nuove misure restrittive, ridanno fiato a chi, nelle file di maggioranza e opposizione, sostiene la necessita’ di ricorrere alle risorse del fondo salva Stati per sostenere le spese piu’ urgenti in attesa dell’arrivo di quelle del Recovery fund, l’anno prossimo.

Intanto, nel centrodestra restano forti anche le critiche per le chiusure delle discoteche e l’obbligo serale di mascherina all’aperto nei luoghi in cui sono possibili assembramenti, in vigore da oggi. L’opposizione stigmatizza tanta rigidita’

