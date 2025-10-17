venerdì, 17 Ottobre , 25

Pamela Genini, l’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”

(Adnkronos) - "Più di trenta coltellate". E' il...

Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025

(Adnkronos) - Quello che andrà in scena a...

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) - "Faremo finire la guerra". Donald Trump...

Trump e Bocelli, l’incontro alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Donald Trump riceve Andrea Bocelli. Poi,...
zingaretti-su-caso-ranucci:-la-democrazia-non-e-solo-votare
Zingaretti su caso Ranucci: la democrazia non è solo votare

Zingaretti su caso Ranucci: la democrazia non è solo votare

Video NewsZingaretti su caso Ranucci: la democrazia non è solo votare
Redazione-web
Di Redazione-web

“Insieme difendiamo pilastri e capisaldi democrazia italiana”

Roma, 17 ott. (askanews) – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti dopo l’esplosione, avvenuta la scorsa notte, che ha distrutto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, alle porte della Capitale. “No, io credo che in queste occasioni bisogna stringere – dice – i denti e, oltre all’ovvia e totale solidarietà a Ranucci e ai giornalisti di Report, capire che chi colpisce un giornalista in Italia colpisce la democrazia e la libertà di tutte e di tutti. E questo ovviamente deve portare tutte e tutti a una grande riflessione, perché la democrazia non è solo votare, la democrazia è fondata anche su quell’equilibrio dei poteri tra i corpi dello Stato che devono essere rispettati, che non bisogna condividere se non si condivide, ma bisogna comprendere nella domanda e nella ricerca assoluta della loro autonomia, tra cui la libertà di stampa è un pilastro fondamentale. Quindi io mi auguro che anche questo atto estremo di violenza, ma aggiungerei anche la testa di capretto alcuni giorni fa un’altra giornalista in inchiesta, faccia a tutti riflettere che è tempo di voltare pagina, rimanga la dialettica, ovviamente politica, anche lo scontro politico, ma insieme difendiamo i pilastri e i capisaldi della democrazia italiana”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.