‘Zio’ Silvio a caccia del voto giovane con la barzelletta di 30 anni fa

ROMA – Sul social dei ragazzi con la barzelletta evergreen. Silvio Berlusconi conquista i nuovi amici del web con la storiella del paracadute: “C’è un aereo con a bordo Biden, Putin, Berlusconi, il Papa e un assistente del Papa. L’aereo sta per cadere ma c’è un paracadute in meno…”, racconta a una platea formata da giovanissimi, molti dei quali nati quando Berlusconi già raccontava la stessa storiella da una decina d’anni. Ecco l’ultima versione: “L’aereo sta per cadere ma c’è un paracadute in meno. Il primo lo prende Biden, perché è il più importante uomo d’Occidente; il secondo Putin, perché è il più importante uomo d’Oriente; il terzo Berlusconi, perché sono il politico più intelligente del mondo. Resta il Papa, che offre l’ultimo paracadute rimasto al suo assistente. Ma questi replica: non si preoccupi, è avanzato un paracadute, perché il politico più intelligente si è buttato con il mio zainetto”.

@silvio.berlusconi Salve ragazzi, ci siamo incontrati per la prima volta su #TikTok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak. Cosi è più completo! Vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino. Ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. Uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le #barzellette, perchè sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi. Tik Tok Tak! #silvioberlusconi #berlusconi #forzaitlia🇮🇹 â ¬ suono originale – Silvio Berlusconi

Tra i follower del presidente di Forza Italia c’é chi ricorda di averla già sentita. Ed ha ragione. Perché sei anni fa, ospite su Canale 5 da Barbara d’Urso, Berlusconi l’aveva già proposta. Al posto di Biden c’era l’allora presidente Usa Barack Obama. E lo stesso avvenne negli anni precedenti. Nel 2005, nel 2002 e nel 2001 – risalendo a ritroso nel tempo, con George Bush jr al posto di Obama. Ma non finisce qui. Perché Berlusconi ha utilizzato anche una versione anni ’90. All’epoca, tra i viaggiatori che lasciavano l’aereo in caduta, c’erano Romano Prodi, “il più serio”, e Gianfranco Fini “il più importante”. Il ‘più intelligente’ che però prende lo zainetto al posto del paracadute è sempre lui: Silvio Berlusconi.

“Dal ’94 il repertorio non cambia”, commenta con qualche ragione Francesco su Tik tok. Roby, invece, non ha capito la battuta. Il lessico è quello dei millennials. Così Berlusconi diventa ‘zio’, e poi ‘bro’, abbreviativo di brother. Fratello. Così Tik tok da social ‘up’ e ‘young’ diventa il posto dell’amarcord. Paola si commuove: “Questa barzelletta la raccontavo al Grest quando avevo 8 anni, ora ne ho 22. Grazie Silvio per avermi cresciuta così come sono”. E infine c’è Paolo, che sentenzia: “È proprio vero, la politica è una barzelletta”. Qualcuno a margine fa notare che Berlusconi ha dimenticato il ‘verificato’ accanto all’account. C’è tempo – e barzellette – per rimediare.

