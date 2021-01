Zlielinski, arriva l’elogio del nuovo ct della Polonia Paulo Sousa: “Può essere leader”

Questa volta l’investitura a Piotr Zielinski è arrivata direttamente da Paulo Sousa, nuovo ct della Polonia. Il centrocampista azzurro, tra i meno peggio delle ultime gare della squadra di Gattuso, punta a ritagliarsi un ruolo importante anche nella sua nazionale. Parole importanti per lui le ha spese quest’oggi l’ex tecnico della Fiorentina, pronto alla sua nuovo avventura da ct.

Paulo Sousa pazzo di Zielinski: “Può essere un leader”

Il ct della Polonia, nella giorno della sua presentazione, ha parlato anche del talentuoso centrocampista del Napoli. Queste le sue parole: “Non vogliamo un solo leader, ma diversi. I giocatori stessi devono puntare al massimo, devono essere esigenti e ascoltare le istruzioni dello staff tecnico. Uno di questi leader potrebbe essere Piotr Zieliński, ma mi aspetto un contributo da tutti in campo e in panchina. Voglio parlare dei singoli giocatori solo quando affronteremo i primi appuntamenti. Ora, per vari motivi, non ha senso”.

