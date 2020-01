Zoff: “Il Napoli può puntare alla vittoria di una coppa, presto per giudicare Gattuso”

Dino Zoff, storico portiere della Nazionale Italiana e del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Roma, soffermandosi sul momento degli azzurri.

Le parole di Zoff sul momento del Napoli

“La seconda parte di quest’anno non è stata delle migliori, le difficoltà sono nella classifica. Ma credo che il Napoli abbia tutte le potenzialità per fare una buona rimonta. Dall’inizio del 2019 ad oggi questa squadra è cambiata tanto ed ora potrebbe farlo nuovamente. Di Gattuso ancora non si può dire nulla, perché è arrivato da pochissimo, quindi l’unico metro di paragone è il Napoli visto fino a qualche settimana fa. Ma ora c’è un anno nuovo, ci si aspetta una rimonta notevole, perché il potenziale c’è e si deve puntare certamente ad una coppa. Mercato? Il Napoli ha tanti giocatori. Magari qualche reparto potrebbe esserci qualche sorpresa, ma le potenzialità della rosa non mancano. Sono molto legato al Napoli, ho fatto un periodo straordinario e ho ricordi bellissimi. Quindi mi auguro che si risolleverà e ritroverà la posizione giusta per il nome che porta questa squadra”.

