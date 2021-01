Zoff sul Napoli: “Squadra forte, ma se non butti la palla dentro… Sta mancando quel tipo di calciatore”

Lo storico ex portiere Dino Zoff ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino che sta conducendo la squadra di Gattuso in campionato.

Di seguito le sue considerazioni, maturate dopo la sconfitta contro lo Spezia:

La Juventus ha una rosa da primato e si sta riprendendo. Il Napoli è forte, ma se non butti la palla dentro possiamo parlare per ore. Contro lo Spezia hanno creato tanto e uscire con una sconfitta risulta pesante. Non so a cosa sia dovuto, ma qualcosa è mancato. I veri bomber riescono ad avere la dote di segnare e centrare sempre la porta. Al Napoli probabilmente sta mancando questo tipo di calciatore. Il rigore non c’era, è vero ma non deve essere un alibi. Contro l’Udinese serve subito la risposta.

