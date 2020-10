Zola su Maradona: “Diego fece un gesto che cambiò per sempre la mia vita. Vi spiego…”

L’ex azzurro, Gianfranco Zola, colui che era chiamato a essere l’erede di Diego Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Pibe de Oro e ha fatto gli auguri al campione argentino per il suo sessantesimo compleanno:

“Diego è stato veramente unico, sia con i gesti che con le parole. Al di là del valore del calciatore, Diego era in grado di trasmettere ai compagni di squadra una grande fiducia. Gli devo molto, non era possibile sostituirlo. Ricordo quando a Pisa mi consegnò la maglia numero 10 e lui prese la 9. Fu un gesto dal significato enorme per me, mi diede grande autostima”.

Gianfranco Zola, the magic box (come lo chiamavano i tifosi del Chelsea), ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky. Clicca qui se vuoi restare sempre informato sulle vicende del Napoli.

