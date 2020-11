ANCONA (ITALPRESS) – “Nel pomeriggio di oggi il ministro Speranza mi ha chiamato per anticipare la notizia ufficiale che le Marche sarebbero passate, da domenica, da regione “gialla” a regione “arancione””. Lo afferma il governatore Francesco Acquaroli che aggiunge: “Una classificazione che fino a ieri non era prevista tantochè stavamo comunque già studiando una ordinanza anti-assembramento, che a questo punto, con le nuove disposizioni in vigore, diventa inutile. Il ministro Speranza mi ha spiegato che negli indicatori in loro possesso, riferiti alla settimana dal 2 all’8 novembre, confrontata con la settimana dal 26 ottobre all’1 novembre, si è registrato un incremento rispetto a quella ancora precedente che aveva valori molto bassi”.

Zona arancione per le Marche, Acquaroli "Serviva maggiore preavviso"

