Zoom prevede di implementare una crittografia più efficace per i clienti Premium

Zoom ha annunciato che rafforzerà la crittografia delle videochiamate per aumentare la sicurezza degli utenti. Come riportato da Reuters, la società prevede di implementare questa crittografia più efficace solo per gli utenti Premium, non per quelli che utilizzano il livello gratuito del servizio.

Come abbiamo notato negli ultimi tre mesi, Zoom ha registrato un enorme aumento dell’utilizzo a causa della pandemia di COVID-19. Con questo aumento, tuttavia, è sorto un gran numero di problemi di privacy e sicurezza che sono stati tempestivamente corretti.

