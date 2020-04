Zoom rilascia l’aggiornamento 5.0 con miglioramenti di sicurezza e privacy

ZOOM Cloud Meetings

Gratis

Negli ultimi due mesi, a causa delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del COVID-19, siamo costretti a rimanere a casa e, per tenerci i contatto con amici e parenti, ci siamo affidati ad alcuni software di video chat come Zoom.

A differenza di FaceTime, Skype o altri programmi simili, Zoom è diventato molto popolare perché è facile da usare e offre un’esperienza utente superiore.

Da dicembre 2019 a marzo di quest’anno, il numero di persone che utilizza il popolare software di teleconferenza è passato da 10 a 200 milioni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Zoom rilascia l’aggiornamento 5.0 con miglioramenti di sicurezza e privacy proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento