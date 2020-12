Zucchero Fornaciari, l’intervista a Le Iene: “mai avuto necessità della droga” | Video Mediaset

Zucchero Fornaciari si racconta nell’intervista singola de Le Iene: dal nuovo album “D.O.C. Deluxe Edition” alla passione per la musica e le donne.

Da pochissimo giorni è uscito il nuovissimo album con un duetto con Sting. Per l’occasione Adelmo Fornaciari si è raccontato alle Iene parlando degli esordi fino al ricordo di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh recentemente scomparso. Non solo, Zucchero ha parlato anche di amore, amicizia e naturalmente di Covid.

“Non ho paura del Covid perchè sto attento” – precisa il cantautore emiliano che parando di droga precisa: “non è mai stato un problema, non ne ho mai avuto necessità. Il sesso è bello, sano e fa bene“. Il cantante parla anche di depressione rivelando: “la prima crisi è arrivata nel 1989: sono stato scoperto da un falegname che siccome aveva un fratello depresso mi ha riconosciuto dagli occhi“.

Ecco il video Mediaset con l’intervista completa di Zucchero Sugar Fornaciari a Le Iene.

