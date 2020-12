Zuliani al vetriolo su Juve-Napoli: “Offendono, millantano, tramano. Sapete come rispondiamo? Portando la palla!” – FOTO!

Il giornalista Claudio Zuliani è intervenuto sul suo profilo Twitter sulle recenti polemiche legate al mondo del calcio. Il giornalista, che è noto per essere un grande tifoso della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “Continuano a fare tutto da soli chiamano, fanno, disfano, offendono, tramano,millantano, aggirano e alla fine è colpa tua … sempre noi portiamo il pallone”.

Le parole di Zuliani

Il giornalista fa un chiaro riferimento al caos legato alla partita non giocata tra Juventus e Napoli. Per il collega le polemiche legate alla Juventus non hanno ragione d’essere. A suo dire la Vecchia Signora, con garbo, ha accettato passivamente questo teatro e si è resa disponibile, “a portare il pallone”. Questo il commento di Zuliani che non lesina frecciatine a tutto l’ambiente napoletano:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ClaudioZuliani/status/1343833082739253248″]

