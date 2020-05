Zuniga: “Ho Napoli nel cuore, ringrazierò sempre Mazzarri. Il ritorno di Cavani? Vi dico una cosa”

Juan Camilo Zuniga, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Napolimagazine.com. Queste le sue parole.

Mi sento un colombiano napoletano. Ho tanti bei ricordi che mi legano alla città partenopea, tanti amici e poi i tifosi, come fai a dimenticarli. Li porto nel cuore. Il gol più bello in maglia azzurra? Non ne ho fatti tantissimi ma sono tutti belli. Il più importante quello segnato all’Inter che ci diede la possibilità di tornare in Champions dopo tantissimi anni. Il Pocho? Lo sento eccome, è diventato vecchio, con quella barba sembra Babbo Natale (e ride, ndr). Ho visto che sia lui che Marek Hamsik ormai sono anche esperti di vini, grandi amici miei!

Dovrò sempre ringraziare Mazzarri perché, nonostante la mie resistenze, mi ha insegnato tanto, soprattutto mi ha fatto giocare a sinistra. Mi ha fatto diventare uno dei più forti del campionato in quel ruolo. Non è stato assolutamente facile perché in Nazionale giocavo a destra.

Mi fa piacere che la gente parli di ‘finta alla Zuniga’, significa che ho lasciato il segno almeno in qualcosa. Quando è arrivato Benitez non ho avuto alcuna difficoltà perché ero già abituato a giocare a quattro dietro con la Colombia. Con Sarri mi sono sentito un po’ un fantasma perché non mi ha mai detto nulla, non ho mai capito cosa sia accaduto. Con Armero siamo come fratelli, da tanti anni abbiamo condiviso prima la maglia della Nazionale e poi del Napoli, è una persona unica, un vero personaggio.