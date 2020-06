Juan Camilo Zuniga torna a parlare del Napoli e lo fa nel migliore dei modi: complimenti senza indugi al portiere azzurro Ospina. Infatti l’ex calciatore azzurro è colombiano e ha deciso di omaggiare il portiere della sua Nazionale con un sacco di complimenti: di seguito il commento al post pubblicato su Instagram tramite il suo profilo ufficiale.

Zuniga si complimenta con Ospina

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

“Per il miglior giocatore della Colombia! Per me! Complimenti per la finale amico”

L’ex azzurro ha deciso quindi di schierarsi dalla parte del portiere azzurro. Non solo, lo stesso Luis Muriel ha fatto i complimenti al portiere azzurro commentando il post di Zuniga con emoticons di approvazione. In tanti lo hanno criticato per la papera su calcio d’angolo di Eriksen, ma – come precisato dallo stesso Gattuso – la linea della difesa azzurra era mal disposta sul primo palo. Come Zuniga, anche Pepe Reina ieri sera è andato in soccorso di David Ospina: lo stesso ex portiere azzurro ha fatto i complimenti al colombiano per lo splendido assist fatto a Lorenzo Insigne che ha dato il via al pareggio azzurro.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Zuniga si complimenta con Ospina su Instragram. Il post dell’ex azzurro appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento