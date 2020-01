Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Bulgur 360 g

Cavolfiore 1.2 g (gialli e viola)

Patate 300 g

Pomodori di Pachino 14

Sedano 2 ciuffi

Cipolle dorate 1

Carote 4

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Preparazione

Zuppa di verdure e bulgur, passo 1

Per preparare la zuppa di verdure e bulgur cominciate dalla pulizia di tutti gli ortaggi. Partiamo dai cavolfiori. La prima cosa da fare è togliere la base (1), poi tagliare in pezzi (2) per rimpicciolire le cime più grosse (3).

Zuppa di verdure e bulgur, passo 2

Una volta preparate le cime lavatele e asciugatele (4). Pelate le patate (5) e tagliate a tocchetti di circa 2 cm (6).

Zuppa di verdure e bulgur, passo 3

Poi preparate il trito per il soffritto sminuzzando i ciuffi di sedano (7), mondate e tagliate a rondelle anche le carote (8), i pomodorini (9),

Zuppa di verdure e bulgur, passo 4

e per finire la cipolla (10). Adesso che avete tutto pronto spostatevi ai fornelli. Mettete sul fuoco una padella capiente e dentro fate un giro d’olio e stufate qualche minuto il soffritto (11). Dopodiché aggiungete le patate (12),

Zuppa di verdure e bulgur, passo 5

e i cavolfiori (13). Poi versate acqua fino a coprire le verdure (14), coprite con il coperchio e lasciate cuocere per una mezzora, o comunque fin quando le verdure non risulteranno cotte (15).

Zuppa di verdure e bulgur, passo 6

Trascorso il tempo aggiustate di sale e frullate il tutto (16) fino ad ottenere una crema (17). Versate il bulgur (18),

Zuppa di verdure e bulgur, passo 7

versate anche l’acqua necessaria per cuocere il bulgur nelle modalità riportate sulla confezione (19), rendendo inizialmente il composto liquido. Mescolate di tanto in tanto e a fine cottura versate un filo d’olio (20). Ecco pronta la vostra zuppa di verdure e bulgur (21).

Conservazione

La zuppa di verdure e bulgur si conserva in frigorifero per 2-3 giorni chiusa in un contenitore ermetico.

Si sconsiglia la congelazione del piatto pronto, le verdure cotte e passate invece possono essere gelate se in precedenza le avete utilizzate fresche.

Consiglio

Impreziosite la vostra zuppa di verdure e bulgur usando altri tipi di ortaggi a vostro piacimento, inoltre potete aggiungere dei formaggi cremosi per rendere ancora più buono il tutto!

