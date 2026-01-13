martedì, 13 Gennaio , 26

Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. Colpita struttura pediatrica

(Adnkronos) - E' di almeno 4 morti e...

Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

(Adnkronos) - Due scosse di terremoto ravvicinate sono...

‘Buen camino’ sorpassa ‘Quo vado?’, è il film italiano con il maggior incasso di sempre

(Adnkronos) - Un nuovo record per Checco Zalone....

‘Abbandonate l’Iran’. Il messaggio dell’ambasciata Usa, attacco imminente?

(Adnkronos) - Un messaggio di “Security Alert” pubblicato...
‘zvani-–-il-romanzo-famigliare-di-giovanni-pascoli’,-stasera-su-rai-1:-le-anticipazioni
‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’, stasera su Rai 1: le anticipazioni

‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’, stasera su Rai 1: le anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDO'Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli', stasera su Rai 1: le anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – ‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’ va in onda stasera, martedì 13 gennaio, in prima serata su Rai 1. A interpretarlo, Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy. 

“Abbiamo scelto di amare Pascoli, fino in fondo, e anche le sue sorelle e tutti i personaggi secondari, non trascurando alcune ombre e ambiguità, ma senza indulgere nel gossip, senza assecondare alcune morbose e facili interpretazioni della sua vita famigliare”. Così il regista Giuseppe Piccioni racconta come si è avvicinato – al di là del modo “riduttivo, spesso polveroso” con sui è stato spesso studiato – al poeta romagnolo. 

La storia prende il via nel 1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra i quali la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta del quale – attraverso i ricordi di Mariù – viene ripercorsa la vita: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Ma, nonostante le difficoltà personali e politiche, Pascoli si laurea e, dopo anni, riabbraccia le sorelle. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.