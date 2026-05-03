domenica, 3 Maggio , 26

Serie A, oggi Inter-Parma: ai nerazzurri serve un punto per lo scudetto – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie...

Roma, scontro auto-moto sul Gra: due feriti

(Adnkronos) - Un incidente si è verificato oggi...

Juventus-Hellas Verona, Gagliardini travolge David: fallo era da rosso?

(Adnkronos) - Proteste in Juventus-Hellas Verona. Oggi, domenica...

Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

(Adnkronos) - Attacco hacker a Sistemi Informativi, la...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOZverev e la 'supplica' a Sinner: "Prenditi una pausa al Roland Garros"
zverev-e-la-‘supplica’-a-sinner:-“prenditi-una-pausa-al-roland-garros”
Zverev e la ‘supplica’ a Sinner: “Prenditi una pausa al Roland Garros”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Zverev e la ‘supplica’ a Sinner: “Prenditi una pausa al Roland Garros”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘invita’ Jannik Sinner a saltare il Roland Garros. Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco nella finale del Masters 1000 di Madrid, portando a casa il suo quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), al termine di una partita non fortunata per Zverev. 

“Prima di tutto, scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore”, ha detto Zverev dal campo rivolto al pubblico di Madrid, “poi, ovviamente, complimenti a Jannik. Il miglior giocatore al mondo di gran lunga al momento”. 

“Contro di lui davvero per la maggior parte dei giocatori non ci sono possibilità, per noi è così al momento contro di te. Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana”, ha continuato Zverev, che poi si è lasciato andare a un invito piuttosto esplicito, “magari al Roland Garros, prendetevi una pausa”, ha concluso con un sorriso. 

 

Previous article
“Rosa Elettrica”, Maria Chiara Giannetta in fuga con un boss
Next article
Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Inter-Parma: ai nerazzurri serve un punto per lo scudetto – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie A e oggi, domenica 3 maggio, affronta il Parma a San Siro (in una partita visibile...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, scontro auto-moto sul Gra: due feriti

(Adnkronos) - Un incidente si è verificato oggi domenica 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza del km 54,900 in carreggiata interna....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus-Hellas Verona, Gagliardini travolge David: fallo era da rosso?

(Adnkronos) - Proteste in Juventus-Hellas Verona. Oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri hanno ospitato i gialloblù, già retrocessi, all'Allianz Stadium nella 35esima giornata di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

(Adnkronos) - Attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.