a-milano-inaugurata-la-62esima-edizione-del-salone-del-mobile

Con i ministri Urso e Santanchè, sindaco Sala e governatore Fontana

Milano, 16 apr. (askanews) – Inaugurata la 62esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Al taglio del nastro con la presidente Maria Porro e il numero uno di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, c’erano il ministro delle Imprese, Adolfo Urso e la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, oltre al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Per festeggiare i 25 anni del Salone satellite all’apertura anche Marva Griffin con una rappresentanza di giovani designer, uno per ogni paese partecipante. Presenti anche i vertici di Fiera Milano, con l’ad Francesco Conci, e di Fondazione Fiera Milano, con Enrico Pazzali.Questa edizione nei suoi 174.457 metri quadrati monoplanari, ospita oltre 1.950 espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni. Un focus tra i padiglioni di Rho con le due biennali dedicate alla cucina e un biglietto speciale per gli studenti a 15 euro. All’apertura ai tornelli centinaia di persone in coda per visitare i padiglioni di questa che da molte parti considerano una edizione record.