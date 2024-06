aerei,-iata:-produzione-carburanti-saf-triplicherà-nel-2024

Ma servono maggiori opportunità di diversificazione

Dubai, 2 giu. (askanews) – La produzione di Saf, i carburanti sostenibili per l’aviazione triplicherà nel 2024. Lo ha annunciato la Iata, l’Associazione internazionale del trasporto aereo, nel corso dell’80esimo Iata Agm in corso a Dubai.

La Iata ha confermato le previsioni di triplicare la produzione di carburanti Saf nel 2024 fino a 1,9 miliardi di litri (1,5 milioni di tonnellate). Ciò rappresenterebbe lo 0,53% del fabbisogno di carburante dell’aviazione nel 2024. Per accelerare l’uso del SAF, i governi potrebbero adottare diverse misure politiche.

“Il Saf fornirà circa il 65% della mitigazione necessaria alle compagnie aeree per raggiungere le emissioni nette di carbonio zero entro il 2050. La previsione di triplicare la produzione di Saf nel 2024 rispetto al 2023 è quindi incoraggiante. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la direzione dell’aumento esponenziale comincia a delinearsi”, ha dichiarato Willie Walsh, Direttore generale della Iata.

La produzione di carburante rinnovabile è condivisa da molte industrie e la Saf è parte della produzione di carburante rinnovabile. Per questo motivo, l’aumento della produzione di carburante rinnovabile è fondamentale per aumentare il potenziale del Saf. Sono stati annunciati circa 140 progetti di combustibili rinnovabili in grado di produrre Saf, che dovrebbero entrare in produzione entro il 2030. Se tutti questi progetti entreranno in produzione come annunciato, la capacità produttiva totale di combustibili rinnovabili potrebbe raggiungere i 51 milioni di tonnellate entro il 2030, con una capacità produttiva distribuita in quasi tutte le regioni.

Il potenziale di produzione di combustibili rinnovabili potrebbe superare questa stima con l’aumento dell’interesse degli investitori per il SAF. Con un tipico ritardo di tre-cinque anni tra la pianificazione e la produzione, gli annunci di investimento del 2027 potrebbero essere in produzione entro il 2030. Allo stesso tempo, è chiaro che non tutti gli annunci raggiungono le decisioni finali di investimento.

Attraverso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), i governi hanno stabilito l’ambizione di raggiungere una riduzione del 5% delle emissioni di CO2 per l’aviazione internazionale da SAF entro il 2030. Per raggiungere tale obiettivo, circa il 27% di tutta la capacità di produzione di combustibili rinnovabili prevista per il 2030 dovrebbe essere costituita da Saf. Attualmente, il Saf rappresenta solo il 3% di tutta la produzione di carburante rinnovabile.

“L’interesse per il Saf sta crescendo e c’è molto potenziale. Ma i piani concreti che abbiamo visto finora sono tutt’altro che sufficienti. I governi hanno stabilito chiare aspettative per il settore dell’aviazione, che dovranno ridurre le emissioni di CO2 del 5% grazie al Saf entro il 2030 e arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Ora devono attuare politiche per garantire che le compagnie aeree possano effettivamente acquistare il Saf nelle quantità richieste”, ha dichiarato Willie Walsh.

Esistono diverse soluzioni potenziali per accelerare l’accesso dell’aviazione alle quantità critiche di SAF:

– Diversificare le materie prime: Circa l’80% dei SAF che si prevede di produrre nei prossimi cinque anni proverrà probabilmente da acidi grassi idrogenati (HEFA): oli da cucina usati, grassi animali, ecc. Accelerare l’uso di altri percorsi e materie prime certificate (compresi i residui agricoli e forestali e i rifiuti urbani) amplierà notevolmente il potenziale di produzione di SAF.

– Co-trattamento: Le raffinerie esistenti possono essere utilizzate per co-trattare fino al 5% di materie prime rinnovabili approvate insieme ai flussi di petrolio greggio. Questa soluzione può essere implementata rapidamente ed espandere materialmente la produzione di SAF. Tuttavia, è necessario mettere in atto con urgenza politiche che facilitino valutazioni coerenti del ciclo di vita.

– Incentivi per migliorare il mix di produzione degli impianti di combustibili rinnovabili: Gli attuali impianti di produzione di combustibili rinnovabili sono progettati per massimizzare la produzione di diesel e spesso beneficiano di incentivi in aggiunta alla domanda di lunga data del trasporto su strada. Con la transizione del trasporto stradale verso l’elettrificazione, si dovrebbero definire politiche per spostare la produzione verso il fabbisogno a lungo termine del trasporto aereo per il Saf. Gli incentivi rivolti al Saf possono contribuire a facilitare il passaggio da diesel rinnovabile a Saf, che richiede modifiche minime agli impianti di carburante rinnovabile autonomi esistenti.

– Incentivi per stimolare gli investimenti nella produzione di combustibili rinnovabili: La produzione di tutti i combustibili rinnovabili dovrà aumentare rapidamente e, tra questi, la necessità di una quota crescente di produzione di Saf richiederà un forte sostegno politico. Una politica chiaramente articolata è la Grand Challenge statunitense e i 3 miliardi di dollari di investimenti che sostiene. Crediti d’imposta stabili e a lungo termine massimizzerebbero ulteriormente la capacità di produzione di Saf sia negli impianti esistenti che in quelli nuovi.

“Gli incentivi per la costruzione di un maggior numero di impianti di energia rinnovabile, per il rafforzamento della catena di approvvigionamento delle materie prime e per l’assegnazione di una quota maggiore di carburante rinnovabile all’aviazione contribuirebbero alla decarbonizzazione dell’aviazione. I governi possono anche facilitare le soluzioni tecniche con approvazioni accelerate per diverse materie prime e metodologie di produzione, nonché la co-trattazione delle materie prime rinnovabili negli impianti di produzione di petrolio greggio. Nessuna politica o strategia ci porterà ai livelli necessari. Ma utilizzando una combinazione di tutte le potenziali misure politiche, produrre quantità sufficienti di SAF è assolutamente possibile”, ha dichiarato Walsh.

Un recente sondaggio Iata ha rivelato un significativo sostegno pubblico per il Saf. Circa l’86% dei viaggiatori concorda sul fatto che i governi dovrebbero fornire incentivi alle compagnie aeree per l’utilizzo del Saf. Inoltre, la stragrande maggioranza dei passeggeri aerei concorda (86%) sul fatto che le principali compagnie petrolifere dovrebbero dare priorità alla produzione di Saf.