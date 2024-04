Apple supera Samsung: dopo 13 anni è leader mondiale degli smartphone

Nel 2023 ha conquistato una quota di mercato del 20,1%

Roma, 16 gen. (askanews) – Apple sorpassa la storica rivale coreana Samsung: lo scorso anno, in termini di volumi, la casa californiana è diventata il primo produttore mondiale di smartphone.La classifica dell’International Data Corporation (Idc) si basasulla quota di mercato delle spedizioni globali di smartphone durante l’anno. Apple ha conquistato una quota di mercato del 20,1%, portando le vendite a oltre 234 milioni,mentre Samsung si è attestata al 19,4% con oltre 226 milioni di dispositivi venduti. Erano 13 anni che l’azienda coreana deteneva il primato mondiale. Lontani Xiaomi, con il 12,5% del mercato globale e Oppo, all’8,8%.È una sorta di rivincita per Apple, dopo il recente sorpasso di Microsoft come società con la maggiore capitalizzazione in Borsa.