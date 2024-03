conte-orologi,-dalle-origini-all’evoluzione-digital

Affermata da anni, oggi l’azienda conta 40.000 visitatori al mese

Roma, 18 dic. (askanews) – Tradizione ed innovazione, un connubio che spesso garantisce successo. Lo testimonia la storia di Conte Orologi, negozio nato nel 2007, ma con una profonda tradizione familiare nel settore. Il nome dell’attività, infatti, si ispira al soprannome (‘Il Conte’) che era stato affibbiato al nonno di Roberto Fresta che oggi gestisce l’impresa insieme alla moglie Giorgia Silvestri, imprenditrice romana divenuta anche abile influencer. Il mercato degli orologi, negli ultimi anni, è divenuto sempre più pop ed, anche a livello comunicativo, l’evoluzione del settore è stata sempre più sensibile. Il segnatempo, infatti, da sempre status symbol di prestigio e valore, è divenuto oggi un argomento social alla portata di tutti. Giorgia Silvestri, Co-Founder di Conte Orologi, ha dichiarato: “Grazie anche ai social network la nostra attività è cresciuta tantissimo. La prima volta che un mio video ha registrato circa 300.000 visualizzazioni, per me è stata una grande emozione. Influenzare un pochino l’andamento e la vendita degli orologi, parlando anche di mercato, si sta rivelando una strategia importante: i nostri visitatori vogliono conoscere i costi degli orologi, ed io rispondo sui social network soddisfacendo le varie richieste che ricevo. Nel nostro futuro, abbiamo intenzione di ampliare il nostro punto vendita”. L’orologio, pur essendo un bene rifugio, è soggetto a variazioni di prezzo di cui è necessario saper riconoscere momenti e tendenze per gestirne al meglio il rendimento: anche nel mercato dei segnatempo, infatti, bisogna sapersi ben orientare. “È fondamentale distinguere tra la speculazione e l’investimento. L’investimento in orologeria esiste, ma a lungo termine. Siamo in un momento di stabilità del mercato, è il momento ideale per investire nel settore”, conclude sempre Giorgia Silvestri. La boutique Conte Orologi, basata fisicamente a Roma, ma specializzata nella vendita di segnatempo second hand in tutto il mondo è divenuta un punto di riferimento, sul web e non solo, con più di 40.000 visitatori al mese, grazie anche all’attività sui social intrapresa da Giorgia Silvestri, oggi affermata influencer del settore, con ampia riconoscibilità e autorevolezza sulle diverse piattaforme online.