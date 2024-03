controlli-dei-nas-per-pasqua,-sequestrate-due-tonnellate-di-dolci

Oltre 840 ispezioni (irregolarità nel 38%), 574 contestazioni

Roma, 29 mar. (askanews) – Due tonnellate di prodotti dolciari sequestrati dai Nas in 840 ispezioni presso laboratori di produzione e negozi che vendono i tradizionali dolci della Pasqua, come uova di cioccolato e colombe. I carabinieri hanno intensificato i controlli a tutela della salute dei cittadini in vista delle festività pasquali.Le verifiche hanno fatto emergere diverse violazioni relative alla carente pulizia e igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità dei prodotti e all’etichettatura non a norma: 324 strutture oggetto di ispezione (pari al 38%) sono risultate irregolari, contestate 574 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di 425mila euro. Per gravi situazioni igieniche e strutturali sono stati disposti 15 provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività.