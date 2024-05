esercitazione-‘mare-aperto-2024’,-il-cavour-della-marina-militare-a-civitavecchia

ROMA – Ha ormeggiato oggi, nel porto di Civitavecchia, la portaerei della Marina Militare ‘Cavour’, che si appresta a chiudere la propria missione nell’esercitazione congiunta Italia-Francia, denominata ‘Mare Aperto 2024-Polaris’. L’esercitazione, cominciata il 3 maggio e che si sta svolgendo nelle acque del Mediterraneo centrale, si concluderà lunedì 27, quando tutte le navi coinvolte, compresa la portaerei Charles de Gaulle, faranno rientro in diversi porti italiani e francesi. In tutto sono state coinvolte 100 unità, includendo anche aeromobili, sommergibili e veicoli non pilotati, per un totale di circa 9.500 militari di 22 nazioni (di cui 11 appartenenti alla NATO). Nella giornata di oggi, sul ‘Cavour’, si sono incontrati il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e quello della Marine Nationale francese, Ammiraglio Nicolas Vaojour, che hanno fatto il punto sull’esercitazione ‘Mare Aperto 2024-Polaris’.

“La cooperazione tra le due Marine- ha dichiarato l’ammiraglio Credendino- è sempre stata ottima, ma il livello di integrazione e cooperazione in questa esercitazione che abbiamo conseguito è straordinario e penso che sia un esempio anche per le altre Marine europee e della NATO. Il livello di intercambiabilità è superiore a quello di interoperabilità. Stiamo lavorando in maniera coordinata, connessa e congiunta e in questa esercitazione abbiamo provato tutte le forme di lotta in tutti i domini, compreso quello cyber, per essere in grado di rispondere alle minacce attuali”.

