evento-“transitalia-marathon”-riceve-il-patrocinio-del-senato

Un traguardo storico per il mototurismo

Roma, 4 giu. (askanews) – Il Transitalia Marathon, evento internazionale di mototurismo itinerante, ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica per la sua decima edizione, che si svolgerà dal 20 al 27 settembre 2024. Questo straordinario riconoscimento arriva dopo il patrocinio della Polizia di Stato, segnando un traguardo senza precedenti nel mondo del mototurismo. Questi due prestigiosi patrocini non solo celebrano la qualità e l’importanza dell’organizzazione del Transitalia Marathon, ma lo consacrano come un baluardo internazionale nel panorama del mototurismo.

Molto soddisfatto Mirco Urbinati, patron della manifestazione: “È un onore incredibile vedere il nostro lavoro riconosciuto a così alti livelli. Questo successo è il frutto di dieci anni di dedizione, con un impegno costante verso la qualità del servizio e la sicurezza dei partecipanti, valori che hanno sempre guidato ogni nostra decisione”.

Il Transitalia Marathon 2024 promette di essere un’edizione ricca di emozioni e avventure. Il village dell’evento aprirà venerdì 20 settembre in Piazzale Fellini a Rimini e accoglierà partecipanti e visitatori fino a domenica 23 settembre. Da lunedì 24 settembre, 400 motociclisti provenienti da tutto il mondo inizieranno un viaggio che li porterà attraverso le affascinanti tappe di Città di Castello, Nocera Umbra, Cascia, Rieti, per culminare venerdì 27 settembre a Roma, nel quartiere della Polizia di Stato a Tor di Quinto.