gantz:-l’idf-continuerà-ad-operare-ovunque-sia-necessario

“Terroristi di Hamas pagheranno per i loro crimini”

Roma, 26 mag. (askanews) – Il lancio di razzi di questo pomeriggio dalla città di Rafah, nel sud di Gaza, verso il centro di Israele mostra perché lo Stato ebraico ha bisogno di continuare la sua operazione militare nell’enclave palestinese, ha detto il presidente di Unità Nazionale, Benny Gantz, durante una visita alle comunità di confine con la Striscia.

“I razzi lanciati oggi da Rafah dimostrano che l’Idf deve operare in ogni luogo da cui opera ancora Hamas, e come tale, l’Idf continuerà ad operare ovunque sia necessario”, ha dichiarato Gantz, membro del gabinetto di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu. “Il mondo deve sapere: coloro che tengono ancora prigionieri i nostri ostaggi, sparano sulle nostre città e continuano a diffondere il terrore sono responsabili della situazione”, ha insistito Gantz. “I terroristi di Hamas sono criminali di guerra e intendiamo farli pagare per i loro crimini, prima o poi”.

Hamas ha lanciato oggi numerosi razzi contro il centro di Israele; alcuni di questi sono stati intercettati dal sistema Iron Dome. Il lancio ha attivato le sisrene di allarme anche a Tel Aviv, oltre che Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel Aviv, Petah Tikva e diverse comunità più piccole.